Şehit Ahmet Çam'ın ismi parkta yaşatılacak

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VAN (AA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu, "Sizleri temin etmek isterim ki bu şehirde, bu şehrin dağlarında, yaylalarında, köylerinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak'ta, geçen yıl, yola döşenen patlayıcıyı imha sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis Ahmet Çam'ın ismi, İpekyolu Belediyesi tarafından yaptırılan parka verildi.

Parkın açılışı amacıyla düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sinevizyon gösteriminin ardından, şehit Çam'ın hayatı anlatıldı.

Programda konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Ahmet Çam ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Zorluoğlu, "Devletimizin bekası, milletimizin birlik beraberliği, huzur ve güveni için verdiğimiz mücadeleyi bugün çok daha büyük bir gayretle, kararlılıkta yürütüyoruz. Sizleri temin etmek isterim ki bu şehirde, bu şehrin dağlarında, yaylalarında, köylerinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadeleyi devam ettireceğiz. Ahmet'imizi şehit edenlere inat, sadece öldürmeyi, yakmayı, yıkmayı, tahrip etmeyi bilen bölücü terör örgütü mensuplarına inat bu şehirde kardeşliği, huzuru, güveni ve kucaklaşmayı temin edeceğiz." diye konuştu.

-"Büyük kucaklaşmaya vesile olacağız"

Şehidin isminin verilmesinin parka başka bir anlam kattığını söyleyen Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan uzunca bir süredir maalesef belediyecilik hizmetini adeta unutan şehrimize, bugün açılışını yapacağımız bu güzel hizmetler gibi yeni hizmetler kazandıracağız. Bir taraftan da vatandaşımızın kalbine ve gönlüne dokunan davranışlarla yeniden büyük kucaklaşmaya vesile olacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde de bu büyük hizmetlere gayret göstereceğiz. Teyzelerimizin, amcalarımızın hükümetimize olan dualarını her gün işitiyoruz. İlk kez asfalt ile tanışan bir teyzemizin duası halen aklımda yer alıyor. Vatandaşımızın valilik ve belediye bakımından hizmet memnuniyeti üst seviyededir. Bu memleketi bir süreden beridir hizmetsiz bırakan ve kamu kaynaklarını maalesef hizmete değil de başka yerlere aktaran, bu hizmetlerden rahatsız oluyor. Bu şehirde 8-9 yıldır bir tek eser ortaya koyamayanların bana göre son çırpınışlarıdır."

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de Çam'ın hunharca şehit edildiğini söyledi.

Ekici, şu ifadeleri kullandı:

"Burada isminin yaşatılması adına böyle bir parkın İpekyolu Kaymakamımız tarafından yapılması bizler çok gururlandırdı ve duygulandırdı. Şehit ailemizin buraya kadar gelmiş ve Vanlı vatandaşlarımız ile kucaklaşmış olması bizleri gerçekten çok duygulandırdı. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına şehitler verdik ve vereceğiz. Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Aynı kararlılıkla askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımızla bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu uğurda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

-"Allah askerimize ve polisimize zeval vermesin"

Eşinin isminin parka verilmesinden dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e teşekkür eden Emine Çam da, "Sağ olsunlar bizi 3 gün boyunca çok güzel ağırladılar. Rabbim vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi kötülüklerden esirgesin. Allah askerimize ve polisimize zeval vermesin. Hepinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Program, Vali Zorluoğlu'nun şehit Çam'ın ailesine plaket takdim etmesi ve parkın gezilmesiyle son buldu.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Ankara Çubuklu Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yavuz Özfidan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak'ta, 10 Mayıs 2016'da, yola patlayıcı döşendiği ihbarını üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilmişti. Bomba imhası sırasında meydana gelen patlamada, polis memurları Ferhat Aslan ile Ahmet Çam şehit olmuş, 1 polis memuru yaralanmıştı.