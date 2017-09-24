Dondurma kentinin yemekleri yarıştı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 1. Uluslararası Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında 4. Geleneksel Yöresel Yemek Yarışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen yarışmaya, Türkiye Aşçılar Federasyonu Derneği Başkanı Fikret Özdemir ve Türkiye'nin önemli gurmeleri jüri olarak katıldı.

Sunuculuğunu Bekir Develi'nin yaptığı yarışmada 100 yemek çeşidi jüriyi zorladı.

Yarışmanın sonucunda çorba kategorisinde Sema Yeni Solak, pilav kategorisinde Güllü Kahveci, etli yemekler kategorisinde Ferdane Taş ve tatlılar kategorisinde Zeynep Sezal birinci oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın gastronominin önemli bir şehri olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ın pastanecilik ve unlu mamullerinde Türkiye'nin birincisi olduğuna dikkat çeken Erkoç, su böreği başta olmak üzere burada birçok tatlı ve pasta türlerinin yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın gastronomide etli sebzenin mükemmel bir şekilde birleştiği bir şehir olarak nitelendiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraşımızı her anlamda tanıtmaya devam edeceğiz. Gastronomi medeniyetin bir parçasıdır. Bir yerde medeniyetten, geçmişten bahsediliyorsa, orada en önde olanlardan bir tanesi gastronomi olmalıdır. Bunun yani sıra Türkiye'nin dünyada gıda alanında en çok satan Türk ürünü Kahramanmaraş dondurmasıdır. Bu milli bir ürün, bizde Kahramanmaraş dondurmasını insanlarla buluşturmak ve şehrimizin ekonomisine katkıda bulunmasını ve bu ürünle beraber Türkiye'ye daha da ilerilere götürmek için çalışacağız."

Türkiye Aşçılar Federasyonu Derneği Başkanı Fikret Özdemir, birbirinden güzel Kahramanmaraş yemeklerini tatmak için Türkiye'nin farklı illerinden geldiklerini ifade etti.

Jüri üyelerinin birçoğunun şaşkınlık içinde olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'a özgün 100 çeşit yemek var burada ve jüri üyeleri bunları tatmakta zorlanıyorlar. Baharatı, ekşisi, yapımı çok farklı olduğundan dolayı hangisini tadacaklarını bilmiyorlar. Ben Kahramanmaraş'ın yemekleriyle gurur duyuyorum. Bunların artık uluslararası yöresel yemeklerin arasına alınarak tanıtılmasını bekliyorum."

Jüri üyesi olan ve Yunanistan'dan gelen Maria Ekmekci Ova da çok lezzetli olan yemeklerin tariflerini alarak Yunanistan'da "Kahramanmaraş yemekleri" diye tanıtacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından derece giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Yarışmaya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Uğur Dilipak, İlker Çitil, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek de katıldı.