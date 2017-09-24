Maçın ardından

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Elazığspor ile 0-0 berabere kalan Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, ortaya koydukları oyun ve mücadeleye rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya galibiyet için çıktıklarını ancak mücadeleden bir puanla ayrıldıklarını belirtti.

Rakiplerine fazla gol fırsatı tanımadıklarını vurgulayan Diyadin, "Golü bulmak için çabaladık. Yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Galip ayrılmak isterdik. Sonuçta bunlar futbolda var. Önemli olan oyuncuların mücadelesidir. Gayet iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.





- Elazığspor cephesi





Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, deplasmanda aldıkları bir puanın kendileri açısından sevindirici olduğunu dile getirdi.

Her maça üç puan almak için çıktıklarını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Bugün her şey mükemmeldi. Tek kötü olan sahanın zeminiydi. Bu kadar üst düzey oyuncuları, bu zeminde oynatmaya kimsenin hakkı yok. İki takım da hızlı ve ayağa top oynayan ekipler. Saha zemini buna müsaade etmedi. Bizim için sahadaki mücadele önemliydi. Karşılaşma boyunca çok iyi mücadele ettik. Çok diri kaldık ve bunun ödülü olarak da buradan bir puanla ayrıldık."