Trabzon'da 147 milyon liralık 25 tesisin temeli atıldı

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TRABZON (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Trabzon'da yapılacak 147 milyon liralık 25 tesisin temeli törenle atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vakfıkebir ilçesinde Fol Deresi yanı pazar alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının temel atma töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Karadeniz'in çocuğu olarak Trabzon'la, Trabzon'un güzel insanlarıyla gurur duyduğunu belirten Bak, Karadenizlilerin gittikleri her yere enerji verdiğini dile getirdi.

Bak, Trabzon'un, spor denilince özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Trabzon sporun herkes tarafından bilindiği, sporu en iyi yorumlayan, herkesin bir fikrinin olduğu, sporun her zaman sabahtan akşama konuşulduğu özel bir şehir." dedi.

Bu toprakların çocuklarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Bak, "Bu toprakların çocuğu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yürümekten gurur ve onur duyuyoruz. Biliyoruz ki Karadeniz, Rize, Trabzon ve bu milletin aziz insanları onunla beraber." diye konuştu.

- "2019 tarihi bizim için önemlidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'na Trabzon'a yaptığı yatırımlar dolayısıyla teşekkür ederek, yatırımların şehre hayırlar getirmesini diledi.

Eroğlu'nun her zaman Trabzon'a heybesi dolu geldiğini belirten Soylu, temeli atılacak yatırımlardan birinin de törenin yapıldığı alanın yakınındaki Fol Deresi'nin ıslahı olduğunu söyledi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gittiği yerde, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü dile getirdiğini anımsatarak, AK Parti iktidarının, 15 yıldır eserler iktidarı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir mücadelenin içerisinde olduğunu vurgulayan Soylu, "Gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber bugüne kadar Türkiye'nin attığı adımların, yaptığı yatırımların, ortaya koyduğu gelişmelerin daha hızlı gerçekleşmesi için ciddi bir gayret ortaya koyuyoruz. 2019 tarihi bizim için önemlidir." dedi.

Soylu, hep birlikte 2019'a kadar çok çalışmaları ve tam tekmil olmaları gerektiğini vurgulayarak, "2019'da öyle bir koşuya başlamalıyız ki bugün ayağımıza çelme takmaya, kendi seçim kampanyalarını Türkiye üzerinden yürütenler, bugün etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine döndürmeye çalışanlara yükselme, büyüme, zenginleşme ve Türkiye'nin değerlerini, medeniyeti bütün dünyaya nakşetmeyle, bu coğrafyanın ne olduğunu, nasıl zenginleştiğimizi ve hedeflerimize nasıl ulaştığımızı göstermeliyiz." diye konuştu.

- "Hep birlikte büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz"

Millete minnettar ve müteşekkir olduklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bizi ne seçimlerde ne 27 Nisan e-bildirisinde, ne Gezi olaylarında Sayın Cumhurbaşkanımıza iftiralarda bulunulurken yalnız bıraktınız. Biz bu ülkenin büyüme, medeniyet mücadelesini gösterirken bize tuzak kurduklarında 17-25 Aralık'ta yalnız bırakmadınız. Siz bizi, 6-7 Ekim olaylarında yalnız bırakmadınız. Bugün Amerika'da Pensilvanya'da duran o hainin Türkiye'de birtakım desteklerle gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbesinde yalnız bırakmadınız. Bu ülkeye her daim sahip çıktınız. Geçmişimize sahip çıktınız ve geleceğimize sahip çıkıyorsunuz."

Soylu, Allah'tan tek dualarının, kendilerini bu asil millete mahcup etmemesi olduğunu dile getirerek, bütün bakanlıkların Türkiye'nin her tarafına yatırım yaptığını söyledi.

İçişleri Bakanlığının da terörle mücadeleyi ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bilesiniz ki onlara dağlarda kaçacak yer bırakmadık, bırakmayacağız. Hep birlikte büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz, hizmetlerimizi devam ettireceğiz. İşimiz gücümüz çok, terörle uğraşıyoruz ama 'Şuna yetişemiyoruz, buna yetişemiyoruz' diye bir sözün sahibi değiliz. Sözümüz tek, işimiz ne kadar zor olursa olsun, terörle ne kadar uğraşırsak uğraşalım, sizin emrinizde olmak ve sizin hizmetkarınız olmak bizim hayatımızın en büyük şereflerinden bir tanesidir, emrinize amadeyiz."

- "Orman Teşkilatı artık lokomotif olacak"

Bakan Eroğlu da vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selam ve sevgilerini iletti.

Bakanlığın, Şalpazarı'ndan Of'a kadar bütün ilçelerde yatırımı bulunduğunu belirten Eroğlu, yıldırım hızıyla derelerin ıslah edildiğini, içme suyu temin tesisleri yapıldığını söyledi.

Eroğlu, temeli atılacak 147 milyon liralık 25 tesisin Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

Orman Teşkilatının kadınlara mikrokredi imkanı sunduğunu anlatan Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Erkekler için bal ormanı, gelir getirici tür süt sığırcılığı, süt koyunculuğu imkanı sunuluyor. Trabzon'un kırsal alanlarının kalkınması için hangisini isterseniz onları yapacağız. Orman Teşkilatı artık lokomotif olacak. Eskiden, 'Aman ormancı canım ormancı' türküsü vardı. Ormana girince ne var ne yok el koyardı, merkepinden traktörüne kadar ama şimdi o defteri kapattık. Şimdi Orman Teşkilatı orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın emrinde, hizmetinde. Neden? Çünkü her şey millet için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."

Eroğlu, Trabzon gönüllüsü olduğunu dile getirerek, her seferinde heybesi dolu geldiğini söyledi.

Trabzon'a 11 ay önce geldiğinde 98 müjde verdiğini anımsatan Eroğlu, bu sefer de 9 müjde ile geldiğini, böylece müjde sayısının 107'ye, maliyetin ise 800 milyon liraya ulaştığını belirtti.

- Trabzon'a 19 milyar liralık yatırım yapıldı

Trabzon'da yeni bir sektörü devreye alacaklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Uzungöl'e şu anda zengin turistler geliyor, yer bulamıyor. İçişleri Bakanımız eşliğinde bir toplantı yapacağız. Bu bölgeye bir değil, en az üç tane Uzungöl gibi muhteşem turizm merkezi kuracağız. Hatta bir tanesinin imzasını da attım, bir tabiat parkı daha bu bölge kazandı. Zengin turistlerin gelip döviz bırakacağı, yöresel ürünler, eşya alacağı turizm sektörünü hayata geçiriyoruz."

Eroğlu, hükümet olarak Trabzon'u çok sevdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzon'da eskiden doğru dürüst yatırım yoktu ama hükümetimiz, AK Parti hükümetinden önce Trabzon'a bir yatırım yokken Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız sayesinde buraya 19 milyar lira yatırım yapıldı. Ben şöyle diyorum, Trabzon'a ne yapılsa azdır, sizler için helal olsun çünkü siz hükümetimize, Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek veriyorsunuz, Allah sizlerden razı olsun.

15 Temmuz'da tarihimizin en alçak, kanlı darbe girişimine karşı bütün Trabzonlular dimdik ayakta durdu, bu alçak girişime geçit vermedi. O bakımdan sizlerle gurur duyuyoruz, sizleri yürekten selamlıyorum. Bu alçak, Türkiye'yi yok etme, parçalama, işgal etme girişimine karşı bu bölgenin evladı, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, milletimizin kahramanlığı sayesinde bu darbe girişimi önlendi. O bakımdan sizlerle ne kadar gurur duysak azdır."

Konuşmaların ardından bakanlar Soylu, Eroğlu ve Bak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dere ıslahları ve taşkın koruma amaçlı 23 tesisinin, Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma ve ormancılık projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce inşa edilecek birer tesisin temelini attı.

Temeli atılan tesislerin faaliyete geçmesiyle 9 ilçe, 22 mahalle, 4 köy ve 30 dekar arazi taşkınlardan korunacak.

Bakanlar, 6 aileye gelir getirici tür, 12 aileye ise Orköy sertifikası verdi.

Ayrıca törende, likapa, Trabzon hurması, ceviz, incir, yaban elması ve karayemiş türlerinden oluşan 3 bin fidan da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Öte yandan, Trabzonspor atkısı takan Bakan Eroğlu, protokol üyelerine ikram edilen ekmek ve kaşar peynirini vatandaşlara dağıttı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta tarafından bakanlara, üzerine adları yazılı Vakfıkebir ekmeği hediye edildi. Eroğlu'nun, Vakfıkebir ekmeğinin çok lezzetli olduğunu belirterek, 'Bu ekmek bana bir yıl yeter." ifadesi katılımcıları gülümsetti.

Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Orman ve Su işleri Bakanlığı bürokratları da katıldı.

Öte yandan, Bakan Eroğlu'nun bugün açıkladığı Tonya ilçesi sınırları içindeki Kadıralak Tabiat Parkı'nın, Türkiye'nin 223. Tabiat Parkı olduğunu bildirildi.