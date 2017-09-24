BURSA (AA) - "Gran Fondo Marmara" bisiklet organizasyonu, iki etapta 25 ülkeden bin 525 yarışmacının katılımıyla yapıldı.
İkincisi gerçekleştirilen organizasyonda, İstanbul Viaport Alışveriş Merkezinde başlayan 111 kilometrelik uzun etap yarışı ve Orhangazi ilçesinden başlayan 53 kilometrelik kısa etap mücadelesi Bursa Endülüs Park Alışveriş Merkezinde tamamlandı.
Osmangazi Köprüsü’nden geçilen tek spor organizasyonu olan Gran Fondo Marmara'da, sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
Uzun etapta Gökhan Uzuntaş birinci, Muhammed Eyüp Karagöbek ikinci, Turgay Germen üçüncü olurken, kadınlarda birinciliği Abide Çamlıbel, ikinciliği Coraline Chapatte, üçüncülüğü ise Pınar Çalışkan elde etti.
Kısa parkurda, erkeklerde birinci Ertuğrul Dağcı, ikinci Ömer Furkan Kurcak, üçüncü Uğur Demir oldu. Kadınlarda da İpek Sarac birinciliği, Özge Seçkin ikinciliği, Zeynep Özcan üçüncülüğü kazandı.