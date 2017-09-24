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Türkiye 13. Halk Oyunları Şenliği

24 Eylül 2017 Pazar, 23:29
Türkiye 13. Halk Oyunları Şenliği

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde "Türkiye 13. Halk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen şenlikte, Tekirdağ'ın yanı sıra Malatya, Ankara, Burdur, Artvin, Kırşehir, Adana, Zonguldak, Mersin ve Tokat'tan gelen ekipler yörelerinin halk oyunlarını sergiledi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hasan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet koruması altındaki çocuklar için 13 yıldır bu şenliğin düzenlendiğini söyledi.

Yılmaz, Tekirdağ'ın en iyi şekilde şenliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, çeşitli illerden gelen ekiplerin performans sergileyeceğini dile getirdi.

Uzman hakem heyetinin yapacağı puanlamayla dereceye giren illerin belli olacağını aktaran Yılmaz, "Bu şenliğe katılan çocuklar bakanlığa bağlı devlet koruması altında kalan çocuklar. Çocuklarımız için çok verimli bir şenlik olacaktır." dedi.

Ekiplerin oyunlarının ardından hakem heyetinin yaptığı değerlendirmeye göre, Malatya'dan gelen ekip birinci, Burdur'dan katılan ekip ikinci, Kırşehir ekibi üçüncü oldu.

Dereceye giren ekiplere çeşitli hediyeler ve kupa verildi.

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