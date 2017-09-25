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Köylüler 40 yıl sonra yağmur duasına çıktı

25 Eylül 2017 Pazartesi, 13:02
Köylüler 40 yıl sonra yağmur duasına çıktı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağı Cumafakılı köylüleri 40 yıl sonra yağmur duasına çıktı.

Köy meydanındaki duaya İlçe Müftüsü Hasan Görer ve köylüler katıldı. Müftü Görer’in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından köylüler yağmur yağması için dua etti

Köy muhtarı Yakup Yılmaz, tarım kenti Yozgat'ta çiftçinin geçiminin büyük oranda yağışlara bağlı olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Köyümüze 6 aydır yağmur yağmıyor. Ürünlerimiz, hayvanlarımız susuz kaldı. Tarladaki ekinlerimiz kurudu. Her yıl bire on verim alırken bu rakam bire beşe kadar düştü. Son çare olarak yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Kurbanlarımızı kestik. Yakın köylerdeki vatandaşlarımızı da davet ettik. Hep birlikte Allah’a el açıp dua ettik. Allah dualarımızı kabul edecektir inşallah." dedi.

Köy halkından 84 yaşındaki Rızvan Bayındır da uzun yıllardır böyle kuraklık görmediğini, en son yağmur duasına 40 yıl önce Çamurlu mevkisinde çıktıklarını ve 15-20 gün sonra yağmur yağdığını söyledi.

Köylülerden 85 yaşındaki Abdullah Rüzgar ise yıllar önce çıkılan yağmur dualarında da bu şekilde yemek yapıldığını ifade ederek, "O yıllarda böyle dualarda koyun, kuzu, inek, buzağı hepsi bir araya getirilir, yavruların annelerinden süt emmesi sağlanırdı. Allah dualarımızı belki de o yavruların yüzü gözü hürmetine kabul ederdi." diye konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (IKBY'nin yarın yapmayı planladığı referandum) Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun iptalini istemektedir, ertelenmesini değil. Ertelemek demek ileriki bir tarihte yeniden yapılmasına rıza demektir. Bizim bu referandumun ileriki bir tarihe yapılmasına da rızamız yoktur. Referandumun tekrarlanmamak kaydıyla iptalini talep ediyoruz çünkü böylesi bir referandum, bugün de yarın da ileriki bir tarihte de bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacak bir referandumdur.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ: (IKBY'NİN YARIN YAPMAYI PLANLADIĞI REFERANDUM) TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ REFERANDUMUN İPTALİNİ İSTEMEKTEDİR, ERTELENMESİNİ DEĞİL. ERTELEMEK DEMEK İLERİKİ BİR TARİHTE YENİDEN YAPILMASINA RIZA DEMEKTİR. BİZİM BU REFERANDUMUN İLERİKİ BİR TARİHE YAPILMASINA DA RIZAMIZ YOKTUR. REFERANDUMUN TEKRARLANMAMAK KAYDIYLA İPTALİNİ TALEP EDİYORUZ ÇÜNKÜ BÖYLESİ BİR REFERANDUM, BUGÜN DE YARIN DA İLERİKİ BİR TARİHTE DE BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK SIKINTILARA, ÖNÜ ALINMAZ YANGINLARA, FELAKETLERE SEBEP OLACAK BİR REFERANDUMDUR."