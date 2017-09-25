Köylüler 40 yıl sonra yağmur duasına çıktı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağı Cumafakılı köylüleri 40 yıl sonra yağmur duasına çıktı.

Köy meydanındaki duaya İlçe Müftüsü Hasan Görer ve köylüler katıldı. Müftü Görer’in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından köylüler yağmur yağması için dua etti

Köy muhtarı Yakup Yılmaz, tarım kenti Yozgat'ta çiftçinin geçiminin büyük oranda yağışlara bağlı olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Köyümüze 6 aydır yağmur yağmıyor. Ürünlerimiz, hayvanlarımız susuz kaldı. Tarladaki ekinlerimiz kurudu. Her yıl bire on verim alırken bu rakam bire beşe kadar düştü. Son çare olarak yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Kurbanlarımızı kestik. Yakın köylerdeki vatandaşlarımızı da davet ettik. Hep birlikte Allah’a el açıp dua ettik. Allah dualarımızı kabul edecektir inşallah." dedi.

Köy halkından 84 yaşındaki Rızvan Bayındır da uzun yıllardır böyle kuraklık görmediğini, en son yağmur duasına 40 yıl önce Çamurlu mevkisinde çıktıklarını ve 15-20 gün sonra yağmur yağdığını söyledi.

Köylülerden 85 yaşındaki Abdullah Rüzgar ise yıllar önce çıkılan yağmur dualarında da bu şekilde yemek yapıldığını ifade ederek, "O yıllarda böyle dualarda koyun, kuzu, inek, buzağı hepsi bir araya getirilir, yavruların annelerinden süt emmesi sağlanırdı. Allah dualarımızı belki de o yavruların yüzü gözü hürmetine kabul ederdi." diye konuştu.