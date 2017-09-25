Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

BURSA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında dün akşam sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Galatasaray maçında forma giyen oyuncular antrenmanı koşularla tamamlarken, diğer oyuncular topla koordinasyon çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaptı.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Kembo ve Barış Yardımcı kondisyon salonunda çalışırken, Batalla'nın ise tedavisi yapıldı.
Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.