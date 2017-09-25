ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Black Bursa" Uzak Doğu pazarında

25 Eylül 2017 Pazartesi, 15:50

BURSA (AA) - Dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen ve sadece Bursa bölgesinde yetişen "Bursa siyahı", Avrupa'nın ardından Uzak Doğu pazarında da alıcı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursalı çiftçilerin ürünlerinin dünya pazarında yer bulması için belediye tarafından kurulan Tarım AŞ, siyah inciri "Black Bursa" markasıyla Tayland ve Hong Kong'a deneme amaçlı ihraç etti.

Geçen yıl Hollanda ve Almanya'ya 22 ton siyah incir ihracatı gerçekleştiren Tarım AŞ, bu yıl ise ihracatı 200 tona çıkardı. Uzak Doğu ülkelerinde düzenlenen tarım fuarlarına katılıp, "Bursa siyahı"nın tanıtımını yapan Tarım AŞ, uçak kargo ile Hong Kong ve Tayland'a siyah incir gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kırsal kalkınma yatırımlarında temel hedeflerinin, üreticinin daha çok kazanıp refah seviyesini yükseltmesi olduğunu belirtti.

Tarım AŞ tarafından yapılan ihracatla bu amaca emin adımlarla ilerlediklerini belirten Altepe, ihracat sayesinde ürünün iç piyasa değerinin de yükseldiğini vurguladı.

Bu yıl da siyah incirin ortalama değerinin 6 liranın üstünde olduğunu aktaran Altepe, "Ekiplerimiz farklı coğrafyalardaki fuarlara katılarak, Bursa'da yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapıyor. Bu sayede Avrupa'nın ardından Uzak Doğu pazarına da girdik, Hong Kong ve Tayland'a deneme ihracatlarını gerçekleştirdik. Diğer Uzak Doğu ülkeler ve deniz aşırı ülkelere de ihracat gerçekleştirmek için pazar arayışlarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Bursa'da kadın velinin öğretmeni bıçaklaması
YEREL

BURSA'DA KADIN VELİNİN ÖĞRETMENİ BIÇAKLAMASI
Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
YEREL

BURSASPOR'DA KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Adalet Bakanı Gül: (2)
YEREL

ADALET BAKANI GÜL: (2)

Börekçiden itfaiyecilere jest
YEREL

BÖREKÇİDEN İTFAİYECİLERE JEST
Adalet Bakanı Gül: (1)
YEREL

ADALET BAKANI GÜL: (1)
Uluslararası Mecelle Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI MECELLE SEMPOZYUMU
Uluslararası Mecelle Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI MECELLE SEMPOZYUMU
Voleybol: 4. Uluslararası Cengiz Göllü Kupası
YEREL

VOLEYBOL: 4. ULUSLARARASI CENGİZ GÖLLÜ KUPASI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Ulusal Tırmanış Yarışması
YEREL

ULUSAL TIRMANIŞ YARIŞMASI
&quot;Gran Fondo Marmara&quot; bisiklet organizasyonu
YEREL

"GRAN FONDO MARMARA" BİSİKLET ORGANİZASYONU
Voleybol: 4. Uluslararası Cengiz Göllü Kupası
YEREL

VOLEYBOL: 4. ULUSLARARASI CENGİZ GÖLLÜ KUPASI
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG

Düğünden çıkıp maça gittiler
YEREL

DÜĞÜNDEN ÇIKIP MAÇA GİTTİLER

Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Edremit Körfezi'nde zeytinyağı sıkımı başladı
YEREL

EDREMİT KÖRFEZİ'NDE ZEYTİNYAĞI SIKIMI BAŞLADI
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
MHP Genel Sekreteri Büyükataman:
YEREL

MHP GENEL SEKRETERİ BÜYÜKATAMAN:
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Zeki Müren'in ölümün 21. yılı
YEREL

ZEKİ MÜREN'İN ÖLÜMÜN 21. YILI