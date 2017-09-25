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GÜNCELLEME - Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:09

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Yunanistan sınırındaki Serem köyü sınır hattı kontrollerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 2'si Suriye uyruklu 4 kişiyi yakaladı.

Suriyeli sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalananlardan H.Y.Y'nin, terör örgütü PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edildiği, A.B'nin ise İstanbul'da esnaf olduğu öğrenildi.

Gözaltına işlemleri tamamlanan iki şüpheli, Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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