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Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:38

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek "18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya, 655 kişi 2 bin 392 eserle katıldı. Vietnam'dan Minh Ngo Thanh'ın "Pray Hue" isimli eseriyle birinci olduğu yarışmada, Bangladeş'ten Sohel Parvez Haque "Prayer On Fire" isimli eseriyle ikinciliği, İran'dan Amir Hossein Kamali "Ceremony Mourning" isimli eseriyle üçüncülüğü elde etti.

Safranbolu Özel Ödülü'nü ise Türkiye'den Sadun Yalçın almaya hak kazandı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Yarışmaya birbirinden güzel eserlerin katıldığını vurgulayan Ürkmezer, "Her yıl yarışmalara katılımın artması bizleri son derece memnun ediyor. Dünyanın çok farklı ülkelerinden birçok fotoğrafçı eser göndererek bu yarışmaya katılıyor. Bu da ilçemizin dünyanın her köşesinde tanıtılmasına katkı sunuyor. Jüri üyelerimiz uzun bir değerlendirmenin ardından kazananları açıkladı. Bu fotoğraflar seçilirken, gerçekten çok zorlandılar. Ben yarışmaya katılan bütün herkese ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ürkmezer, kazananlara ödüllerinin festival günü verileceğini belirtti.

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