Köyüne yağmur yağdıramayan muskacıyı öldürdüğü iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, köyüne yağmur yağsın diye muska yaptırdığı kişiyi, yağış olmayınca baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Dudaklı Mahallesi'nde vatandaşlara muska yaptığı öne sürülen Engin Salum (64), ormanda barakada yaşadığı öğrenilen Hayri A. (59) tarafından evinde baltayla boynu ve kolundan ağır yaralandı.
Salum, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden baltayı da alarak kaçan cinayet zanlısı Hayri A, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde yakalandı.
Hayri A'nın, Dudaklı Mahallesi'ne yağmur yağması için muska yaptırdığı Salum'u yağış olmayınca baltayla yaraladığı öne sürüldü.
Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.