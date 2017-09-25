Edirne'de 144 kaçak ve sığınmacı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 144 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri merkeze bağlı Bosna ve Orhaniye köyleri ile Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde yaptıkları kontrollerde Bulgaristan ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye, Filistin, Pakistan, Irak, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 144 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

