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Aydın'daki kavga

25 Eylül 2017 Pazartesi, 17:48

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 gün önce çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yakalanan firari zanlı tutuklandı.

Fatih Mahallesi'ndeki büfenin önünde çıkan kavgada ağır yaralanan Uğur Ürün'ün (23) hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan Alper G'nin otomobiliyle Germencik ilçesine gittiği ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan zanlı, çay kenarı mevkisinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Fatih Mahallesi'ndeki büfenin önünde 21 Eylül'de aralarında husumet bulunan kişiler arasında kavga çıkmış, içki şişeleri ve sopaların kullanıldığı olayda Ürün ağır yaralanmış, hafif yaralanan Engin T. tedavisinin ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün de kavganın çıktığı büfeye pompalı tüfekle ateş açılmıştı.

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