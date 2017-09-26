Doğu Anadolu'da sağanak

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren de Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin hafif sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde güneybatı ve güneyden, diğer yerlerde kuzeydoğu ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Erzincan'da 12, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Ardahan'da 23, Erzurum'da 24, Kars ve Ağrı'da 26, Erzincan'da 28, Iğdır'da 29 derece olması öngörülüyor.