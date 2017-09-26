Malatya'da FETÖ'den aranan biri asker 2 kişi yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aranan biri asker 2 kişi yakalandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 19-26 Eylü tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında 15 bin 318 kişinin genel bilgi tarama sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

Yapılan uygulamalar sırasında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan bir kişi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca aynı suçtan hakkında soruşturma yürütülen bir askeri personel de gözaltına alındı.