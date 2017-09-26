3. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı

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SAMSUN (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, yarın kapılarını açacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, fuarın sektörün bölgedeki en büyük buluşması olacağını söyledi.

Fuara yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi beklediklerini belirten Alagöz, "Fuarlarımızda sektör temsilcileriyle ilgilileri bir araya getirerek bölgenin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Başta Samsun olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimiz sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri incelemenin yanı sıra yeni iş birlikteliklerine de imza atabilecek." dedi.

Yükselen bir grafik gösteren Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın geçen yıla göre iki kat daha fazla yabancı ziyaretçi ağırlayacağını ifade eden Alagöz, "Yurt dışı ofislerimiz kanalıyla yapılan etkili tanıtımlarla İran, Gürcistan, KKTC ve Azerbaycan'dan 211 yabancı profesyonel ziyaretçi getiriyoruz. Yabancı ziyaretçilerimiz ve katılımcı firmalarımıza görüşme ortamı hazırlayarak önemli ticari anlaşmaların gerçekleşmesine de vesile olacağız." diye konuştu.

- Bafra "onur konuğu" olacak

Alagöz, fuarın bu yılki onur konuğunun Bafra ilçesi olduğunu belirterek, "Fuarımızda Bafra'ya özgü ürünlerin de sergileneceği özel bir alan olacak. Bu özel çalışma için bize destek olan Bafra Kaymakamlığına, Belediye Başkanlığına, Bafra Ticaret ve Sanayi Odasına, Bafra Ticaret Borsasına, Ziraat Odası Başkanlığına ve tarım birliklerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ve Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen fuar, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.







