Van Gölü kıyısında çevre temizliği yapıldı

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VAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Van Gölü ve kıyısında çevre temizliği yapıldı.

Tuşba Belediyesince düzenlenen "Poşeti Azalt Van Gölü'nü Yaşat" etkinliği çerçevesinde yaklaşık 100 öğrenci, göl kıyısında bir araya geldi.

Çevre kirliliğini ve geri dönüşümü sembolize eden kıyafetler giyen öğrenciler, kıyıda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

"Petmen" ismini verdiği kıyafetiyle göle giren sanatçı Aydın Aydın da bestelediği "pıt pet" şarkısı eşliğinde temizlik yaptı.

- "Plastiğe ve çöplere savaş açıyoruz"

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Van Gölü kıyısında, bin 700 rakımda dünyaya "Doğanın ömrü, sağlığı ve çevre için plastiğe ve çöplere savaş açıyoruz." mesajını verdiklerini söyledi.

Özgökçe, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi ile dünyaya sesini duyuracak Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile biz de Türkiye'nin farkındalığını ortaya koymak istedik. Geri dönüşümün önemine dikkati çekmek ve gelecek nesillere güzel bir çevre bırakabilmek için çalışmamıza başladık. Belediye olarak plastik, bitkisel yağlar, pil, cam, kağıt gibi ürünlerin kaynağında ayrışması için tüm kamu kurumları, okul ve hastanelere ünitelerimizi yerleştirdik. Kampanyayla insanımız bu bilincin farkına varacak."

Aydın Aydın ise 4 yıl önce "Temiz bir dünya için bu görev hepimizin" sloganıyla etkinlik düzenlediğini belirtti.

İnsanların doğayı kirletmesi nedeniyle hayvanların ve diğer canlıların zarar gördüğüne işaret eden Aydın, "Bu tür davranışlar insan sağlığına da ciddi zarar veriyor. Bunun son bulması için bu çalışmaya başladık." dedi.