Yalova'deki FETÖ/PDY operasyonu

YALOVA (AA) - Yalova merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 6'sı tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yalova, İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara ve Tekirdağ'da örgütle irtibatlı oldukları, finans desteği sağladıkları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla yakalanan 29 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
15 Eylül'de düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alınmıştı.