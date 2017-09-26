ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da cinayet sanığı babaya 25 yıl hapis

26 Eylül 2017 Salı, 16:09

ADANA (AA) - Adana'da kızı ile kızının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapse mahkum oldu.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Zen Öngüç ile avukatı katıldı.

Öngüç savunmasında, kızı Rabia ve arkadaşı Velit Güzel'e hırsız olduğunu zannederek ateş ettiğini ileri sürerek, "Evin damından birtakım sesler duydum. Karanlıktı, kendimi ailemi ve korumak amacıyla tüfekle rastgele ateş ettim. Daha sonra ölenin kızım ile kızımın arkadaşı olduğunu öğrendim. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Öngüç’ü, kızını öldürmekten önce ağırlaştırılmış müebbet, kızının sevgilisini öldürmekten de müebbet hapse mahkum etti. Sanığın haksız tahrik altında cinayetleri işlediği ve duruşmadaki iyi hallerini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanığın cezasını toplamda 25 yıla indirdi.

Adana'da 8 Ocak'ta kızı Rabia Kızılboğa ile kızının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Velit Güzel'i tüfekle öldürdüğü iddia edilen baba Mehmet Zen Öngüç hakkında biri ağırlaştırılmış olmak üzere iki kez müebbetle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
24. Uluslararası Adana Film Festivali
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ

GÜNCELLEME 3 - Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME 3 - ADANA'DA 2 BİN 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana'da soya hasadı başladı
YEREL

ADANA'DA SOYA HASADI BAŞLADI

Eski sevgili kavgasında üniversiteli kızın otomobille ezilmesine dava
YEREL

ESKİ SEVGİLİ KAVGASINDA ÜNİVERSİTELİ KIZIN OTOMOBİLLE EZİLMESİNE DAVA

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ ÖĞRETMENE HAPİS
GÜNCELLEME 2 - Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ADANA'DA 2 BİN 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
GÜNCELLEME - Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA 2 BİN 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA'DA 2 BİN 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Sulama kanalında boğulmak üzere olan sürücüyü kurtardılar
YEREL

SULAMA KANALINDA BOĞULMAK ÜZERE OLAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
24. Uluslararası Adana Film Festivali
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ

Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü
YEREL

ADANA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
&quot;Emrimde 5 helikopter vardı istesem kullanırdım&quot;
YEREL

"EMRİMDE 5 HELİKOPTER VARDI İSTESEM KULLANIRDIM"

Yerleşkede ağaçlık alan yangını
YEREL

YERLEŞKEDE AĞAÇLIK ALAN YANGINI
FETÖ üyesi emekli öğretmene 9 yıl hapis
YEREL

FETÖ ÜYESİ EMEKLİ ÖĞRETMENE 9 YIL HAPİS

24. Uluslararası Adana Film Festivali başladı
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
&quot;MİT tırları&quot; sanığının eşinin FETÖ davası
YEREL

"MİT TIRLARI" SANIĞININ EŞİNİN FETÖ DAVASI

FETÖ üyesi eğitimcilere dava
YEREL

FETÖ ÜYESİ EĞİTİMCİLERE DAVA
Suriyeli 4 kardeşe devlet sahip çıktı
YEREL

SURİYELİ 4 KARDEŞE DEVLET SAHİP ÇIKTI

Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası başladı
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLADI