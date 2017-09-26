Adana'da cinayet sanığı babaya 25 yıl hapis

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ADANA (AA) - Adana'da kızı ile kızının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapse mahkum oldu.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Zen Öngüç ile avukatı katıldı.

Öngüç savunmasında, kızı Rabia ve arkadaşı Velit Güzel'e hırsız olduğunu zannederek ateş ettiğini ileri sürerek, "Evin damından birtakım sesler duydum. Karanlıktı, kendimi ailemi ve korumak amacıyla tüfekle rastgele ateş ettim. Daha sonra ölenin kızım ile kızımın arkadaşı olduğunu öğrendim. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Öngüç’ü, kızını öldürmekten önce ağırlaştırılmış müebbet, kızının sevgilisini öldürmekten de müebbet hapse mahkum etti. Sanığın haksız tahrik altında cinayetleri işlediği ve duruşmadaki iyi hallerini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanığın cezasını toplamda 25 yıla indirdi.

Adana'da 8 Ocak'ta kızı Rabia Kızılboğa ile kızının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Velit Güzel'i tüfekle öldürdüğü iddia edilen baba Mehmet Zen Öngüç hakkında biri ağırlaştırılmış olmak üzere iki kez müebbetle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.