BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye kendisine güvenen ve yatırım yapanlarla birlikte çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Bursa iş dünyası olarak 39 bin üyemizle birlikte üretmeye ve ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Burkay, odanın hizmet binasında gerçekleştirilen Eylül ayı meclis ile müşterek komite toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin morale en fazla ihtiyaç duyduğu her dönemde Bursa’nın lider şehir olma vasfıyla üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeyi başardığını söyledi.

Bursa iş dünyasının, ''Zaferin cephanesi üretimdir'' anlayışıyla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaktan vazgeçmediğini dile getiren Burkay, “Bursa, yatırımdan üretime, istihdamdan ihracata, tüm ekonomik göstergelerde Türkiye ortalamasından daha yüksek bir performans gösterdi. Türkiye kendisine güvenen ve yatırım yapanlarla birlikte çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Bursa iş dünyası olarak 39 bin üyemizle birlikte üretmeye ve ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Burkay, BTSO meclis ve meslek komitesi üyelerinin Bursa ve ülke ekonomisinin kalkınması için büyük bir özveriyle çalıştığını kaydetti.

BTSO çatısı altında 4 yılda başta komite ve konsey toplantıları olmak üzere yaklaşık 3 bin 600 toplantının yapıldığını ifade eden Burkay, “BTSO tarihinin belki de en yüksek performansıyla gerçekleştirilen bu toplantılarda ülkemize ve kentimize değer katan çok önemli kararlara imza attık.” değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, BTSO olarak 16 makro projeyle yola çıktıklarını, bugün 40’a yakın yeni projeyi hayata geçirip Türkiye’deki oda ve borsalara rol model olduklarını anlatarak, ''İhracata dayalı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda uygulamaya aldığımız Küresel Fuar Acentesi’nden Ticari Safari’ye Ur-Ge ve kümelenme projelerimizden Türk Ticaret Merkezlerine kadar birçok önemli projemiz sayesinde 39 bin üyemiz, dünya pazarlarında artık çok daha güçlü bir konuma yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Burkay, Kuzey Irak’ta Bölgesel Yönetimin gayrimeşru referandum girişimine yönelik ise şunları kaydetti:

“Uluslararası alanda karşılığı olmayan ve bölgeyi kaosa sürükleyecek bu hamleyi iş dünyası olarak kesinlikle tanımıyoruz. Bölgede barışın ve huzurun teminatı olan Türkiye’miz, komşu ülkelerde de barışın ve kardeşliğin tesisi için gereken tüm adımları kararlılıkla atacaktır. Bursa iş dünyası olarak devletimizin ve hükümetimizin atacağı her adımda yanındayız. Gerek Irak gerekse de komşu ülkelerimizde yaşanan dramların biran önce son bulmasını diliyor, tüm halkların huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı istikrarlı bir düzenin kurulmasını temenni ediyorum.”



