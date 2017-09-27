Bingöl Üniversitesinin akademik açılışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çok istihdam ürettik. 2002 yılında tüm Türkiye'de çalışan sayısı 19 milyon civarındaydı. Bugün gelinen noktada bunu 28 milyona yükseltmiş durumdayız." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezinde 2017-2018 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2002 yılında 66 milyon nüfuslu Türkiye'nin milli gelirinin 230 milyar dolar, kişi başına gelirin ise 3 bin 500 dolar olduğunu, 15 yıl içinde milli gelirin 860 milyar dolara çıktığını ifade etti.

Bu süreç içinde bugün hala dünyayı, Türkiye'yi, bütün insanlığı etkileyen küresel krizin etkilerinin olduğunu vurgulayan Yılmaz, birçok olumsuzluklara rağmen ekonomiyi 230 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkarmayı başardıklarını bildirdi.

"Kişi başına gelirimiz ise 3 bin 500 dolardan 11 bin 800 dolara, bu arada nüfusumuz da 80 milyona yükseldi. Bu önemli bir gelişme." diyen Yılmaz, ihracatın arttığını, fiyat konusunda bir istikrar sağlandığını aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, işsizlik noktasında Türkiye'nin arzu edilen noktada olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çok istihdam ürettik. 2002 yılında tüm Türkiye'de çalışan sayısı 19 milyon civarındaydı. Bugün gelinen noktada bunu 28 milyona yükseltmiş durumdayız. Küresel krizinden yani 2010 yılından bu yana 7 milyonu aşkın insanımıza iş imkanı sağladık. Bu önemli bir gelişme ama işsizliği maalesef çok düşüremedik."

İş gücüne katılım oranın hızla arttığını vurgulayan Yılmaz, gelişmiş ülkelerde nüfus artışlarının azaldığını, Türkiye'de nüfusun hızla arttığını ve kadınların iş gücüne katılımda çok yüksek bir artış görüldüğünü, bunun da işsizlik rakamlarını yükselttiğini bildirdi.

- "Türkiye'de ekonomide iyi noktadayız"

Yılmaz, kadınların iş gücüne katılmasının ülkenin ekonomik büyümesine güç verdiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda en temel meselelerimizden biri hızlı büyümemiz, istihdamı daha da artırmamız ve bu gelen talebi karşılamamız lazım. Belki 20 yıl sonra bu artık Türkiye'de de doymuş olacak. Artık bu kadar zorlanmamış olacağız. Türkiye'de ekonomide gerçekten iyi noktadayız." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte koalisyonlarla yönetildiğini ve bunun sonuçlarının herkes tarafından görüldüğüne değinen Yılmaz, Türkiye'nin uzunca bir süredir istikrar içinde yürüdüğünü anlattı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şimdi bizim yüksek gelir ligine yükselmemiz lazım. Üst gelir demek en az kişi başına 13-14 bin dolar gelir demek. Bunu da sağlamak için katma değeri daha yüksek ekonomi inşa etmek lazım. Daha çok ihracat yapmamız, kişi başına gelirimizi artırmamız lazım. Bunun da yolu iyi bir yönetim politikalarından geçiyor. Özellikle bilgiyi, teknolojiyi ticaretleştirmekten geçiyor. Bu da üniversitelerimizle çok yakından ilgili. Nüfusumuzu iyi yetiştirmemizden insan kaynağımızı iyi değerlendirmemizden geçiyor. Donanımlı bir insan kaynağı oluşturduğunuz zaman bilgiyi üreten, teknolojiye dönüştüren, bunları da ticaretleştiren bir toplum olduğumuz zaman işte o üst gelir ligine çıkmış oluyorsunuz."

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da üniversitenin fiziki yapısı, akademik kadrosu ve öğrenci sayısı hakkında bilgi verdi.