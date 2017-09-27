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DÜZCE (AA) - TÜBİTAK ile Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan "7'den 70'e Bilim Şenliği" başladı.

Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısı ile başlayan etkinlikte konuşan Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, ülkenin gelişmesi açısından bilim ve teknolojinin önemli olduğunu söyledi.

Bilim ve teknolojiye gereken önemin verilmesi ve yatırımların esirgenmemesi gerektiğini ifade eden Bağcı, şöyle konuştu:

"Eğer bilim ve fenne önem vermezsek kalkınabilme imkanımız olmayacak. Bilim ve fen anlamında her türlü araştırma ve yatırımın esirgenmeden yapılması büyük önem arz ediyor. Eğer kendi uçak, araba ve telefonumuzu kendimiz yapabiliyorsak çağdaş medeniyetler arasında yerimizi alır ve haysiyetli bir millet olarak yaşamaya devam ederiz. Gençlerimizin bilim ve fenne yöneltilmesi bu açıdan çok önemli."

Şenliğin, gençlerin pozitif bilime olan katkısını artırmak için önemli olduğunu aktaran Bağcı, 3 gün sürecek şenlikte birçok öğrenci, öğretmen ve vatandaşın bilim alanında çalışma yapabilmesi için uygun ortam hazırlandığını sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de bilim şenliklerinin ulusal anlamda gelişime destek ve öncü olduğunu belirterek, "Bilim şenlikleri, genç beyinlerin bilimin önemini kavramasında yol göstericidir. Öğrencilerimizin başarısı bizler için çok önemlidir ancak günümüz dünyasında teorik bilgilerin, hayal gücünün ve farklı fikirlerin birleşmesi önemlidir. Etkinliklerin bilimsel çalışmalar ile desteklenmesi çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Bilim Merkezi görevlileri tarafından bilimsel etkinlik gösterisi sahnelendi.

Tanıtım toplantısının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, merkezin bahçesinde hazırlanan 21 etkinlik atölyesini ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

3 gün boyunca devam edecek olan şenlikler kapsamında 21 bilimsel atölyede, yaklaşık 10 bin öğrenci ve 500 öğretmen çalışma yapacak.