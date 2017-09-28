Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Mermerkaya'nın (62) kullandığı 26 UD 335 plakalı otomobil, Şıhbetrettin Mahallesi Vefa Tanır Caddesi'ndeki elektrik direğine çarptı.
Araçta bulunan Ali Sonsuz (53), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü ile araçtaki Mustafa Ergün (43), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sonsuz'un cesedi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna konuldu.