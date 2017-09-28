Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan örgütün kentteki okul hissedarlarından 2'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Savaş Ö. ve Osman A, tutuksuz sanıklar Ahmet P, Tekin Ç, Ahmet Ş, Ahmet Y, Şaban Ö, Mustafa S.D, Murat A, İsa K, Ahmet Y, Halit L, Halis A, Esmani D, Erdal U. ile avukatları hazır bulundu, Rıdvan K. ise duruşmaya katılmadı.

Savunması alınan tutuklu sanık Savaş Ö, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, HTS raporlarında ortaya çıkan kişileri de tanımadığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Erdal U. da kar amacı güderek kentteki okulların hissesini satın aldığını iddia etti.

HTS raporlarında Fetullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen ile konuşmasının yer aldığının sorulması üzerine Erdal U, "Bu örgütün lideri Fetullah Gülen veya yakınlarından kimseyle konuşmadım, görüşmedim ve tanımıyorum. Suçsuzum." dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Savaş Ö'nün tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.