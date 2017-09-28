Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1'i açığa alınmış 2 polis memuru gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken açığa alınan polis memuru Volkan T. ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ömür Y. gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürüldü.