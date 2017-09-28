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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

28 Eylül 2017 Perşembe, 14:49

ADIYAMAN (AA) - Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahta-Siverek karayolunun 12'nci kilometresinde Deniz Çelebi (43) yönetimindeki 02 FY 739 plakalı otomobil ile karşıdan yönden Mahmut Bozkurt idaresindeki 02 KH 708 plakalı minibüs çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelebi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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