Üreticiler en iyi randımanlı fındık için yarıştı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen yarışmada en yüksek randımanlı fındığı üreten çiftçilere ödül verildi.

Tirebolu Ziraat Odasınca düzenlenen "Yılın Randıman Yarışması" kapsamında, hasat yapıp başvuruda bulunan üreticilerden numunelik fındıklar alındı. Çeşitli kurumlardan temsilcilerden oluşturulan jüri, en iyi randımanlı ürünü tespit etti.

İlçedeki bir restoranın bahçesinde yapılan değerlendirmelerde, 56 randımanla İhsan Yurdakul birinci, 54.96 randımanla Hatice Durkaya ikinci, 54.50 randımanla Niyazi Takır üçüncü oldu.

Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli geçim kaynağı olan fındığın kalitesinin ortaya çıkması için yarışmanın önemli olduğunu söyledi.

Giresun'un Tirebolu bölgesinde yetişen fındığın kalitesine işaret eden Tavlı, "Aroması ve randımanı yüksek, böyle bir yarışmayla gündeme taşınması Tirebolu fındığının bilinirliğini artıracaktır. Yarışmada gördük ki mevsim koşulları ve küllemeyi de düşünürsek randımanlar ortalamanın üzerinde." dedi.

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman da yarışmayı Tirebolu fındığını ön plana çıkarmak ve fındıkta bakımı teşvik etmek için düzenlediklerini belirterek, "52 üretici başvurdu. Tirebolu fındığının daha kaliteli olduğunu göstermek istiyoruz. Türkiye'nin dünyada fındığın yüzde 75'ini ürettiği ve Giresun fındığının kalite yönüyle ön planda olduğu bilinmekte. Tirebolu fındığı da Giresun içinde çok önemli bir yerde" diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.



