Tekirdağ'daki FETÖ/PDY operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Barın tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 10 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Barın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Barın, adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Barın, tutuklandı.