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İtfaiye Haftası'nı denizin altında kutladılar

29 Eylül 2017 Cuma, 16:17
İtfaiye Haftası'nı denizin altında kutladılar

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, İtfaiye Haftası'nı Kuşadası ilçesinde dalış yaparak kutladı.

Başkanlığın Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Murat Aktaş öncülüğündeki ekip, dalgıç kıyafetlerini giyerek denize girdi.

Yaklaşık 20 metre derinliğe dalan ekip, burada "İtfaiye Haftası kutlu olsun" yazılı pankart ve itfaiye teşkilatının logosunun bulunduğu bayrağı açtı.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin onurlu ve kutsal bir görev icra ettiğini, sadece yangınlarda değil yaşamın her alanında hayat kurtarmak için çalıştığını söyledi.

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