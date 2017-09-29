Terör örgütüne katılamadan yakalandılar

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden terör örgütü YPG'ye katılmak üzere yola çıktıkları iddia edilen üç kişi, köylülerin dikkati sayesinde gizlendikleri su deposunda yakalandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan ve Suriye'ye gitmeye karar veren Z.Y.İ. ile H.S.A. ve eşi A.A, ziyaret için Çiçekdağı ilçesindeki A.A'nın ailesinin yanına geldi.

Burada bir hafta kalan üç kişi, aileden borç para aldıktan sonra kiraladıkları bir taksiyle yola çıktı.

Çiçekdağı-Kırşehir karayolunda mola verdikleri sırada taksinin şoförünü elektroşok cihazıyla bayıltan zanlılar, yaya olarak yollarına devam etti.

Taksi şoförünün ihbarı ile harakete geçen Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre köylerde kontrol ve denetim yaptı.

İlçeye bağlı bir köyden jandarmayı arayan vatandaşların yabancı bazı kişilerin su deposunun kapısını zorlayarak içeriye girdiklerini bildirmeleri üzerine ekipler, köye yönlendirildi. Yapılan operasyonda Z.Y.İ. ile H.S.A. ve eşi A.A, deponun içinde yakalandı.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin Suriye'ye gitmek üzere yola çıktıkları, burada terör örgütü YPG'ye katılarak para karşılığı koruculuk yapmak istedikleri öğrenildi.