KADEM Trabzon Gençlik Kampı başladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Trabzon Gençlik Komisyonunca Düzköy Doğa Kampı'nda düzenlenen etkinlikte 21 ilden 200 üniversite öğrencisi bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Düzköy Ağaçbaşı Mesire Yeri'nde düzenlenen KADEM Trabzon Gençlik Kampı'nın açılışına AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, KADEM İl Temsilcisi Sevdegül Mungan ve gençler katıldı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Köseoğlu, KADEM'in yapılanmasını önemsediğini belirterek "Kısa zamanda Türkiye'nin 24 ilinde yapılanmasını gerçekleştirmesinden dolayı Genel Başkan Yılmaz ve ekibini tebrik ederim. Kadının elinin değmediği her alan eksik kalıyor. Kadın gücünün her alanda daha etkin ve aktif olması gerektiğine inanıyorum. " dedi.

Parlementoyu gezdirmek için öğrencilere söz veren Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güçlenmesine beraberce katkı vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin gücü Türkiye'nin değerlerinden gelen güçtür. Çünkü bu değerlere sahip oldukça bu değerleri yaygınlaştırdıkça bu değerlerimizle birlikte büyüdükçe güçlü olacağız, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bugüne kadar üstlendiğimiz rolü çok daha güçlü bir şekilde uygulama imkanına sahip olacağız."

Gümrükçüoğlu ise öğrencilere Köseoğlu'nu örnek göstererek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bıkmadan usanmadan demokrasinin temel insan hak ve hürriyetlerinin ısrarcı adımı olarak yine o başörtüsü ile aday gösterilmeyeceğini bilse dahi yine de aday adayı oldu mücadele verdi ve bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset arkadaşları sayesinde bugün başörtülü kardeşlerimiz, devlet memuru da olurlar, doktor da olurlar, milletvekili de olurlar, vali de olurlar."

Düzköy Yaylası'nı çok beğendiğini söyleyen KADEM Genel Başkanı Yılmaz da 24 ilde temsilcilikleri bulunduğunu ifade ederek "Her sene bir ilde toplanıyoruz. Geçen yıl Erzurum'da toplanmıştık. Bu sene 200 öğrenci ile Trabzon'da toplandık. Gençler farklı illerden gelerek dostluk ve arkadaşlıklar kuracaklar. KADEM'i öğrenecekler. Onlara burada eğitimler ve seminerler sunacağız. Geleceklerinde bir şekilde faydalı olabilecek faaliyetlerin içinde bulunacaklar. Sivil toplum örgütlerinin en önemli özelliği bütün bu bileşenleri bir araya getirerek farkındalık yaratmaktır. Biz de gençleri önemsiyoruz ve onlara dokunmak istiyoruz."