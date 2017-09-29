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Iğdır'da Kerbela şehitleri anılıyor

29 Eylül 2017 Cuma, 17:34

IĞDIR (AA) - Iğdır'da muharrem ayının 9. gününde bir araya gelen binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin bin 378. yılı nedeniyle kent meydanında anma programı düzenlendi.

Kent merkezine ilçe ve köylerden gelerek camilerde toplanan vatandaşlar, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Belediye Meydanı'na yürüdü.

Törende, kortej halinde sinezenler eşliğinde göğüslerine vurarak toplanan kalabalık Kerbela şehitlerini andı.

Alanda toplanan gençlerin seslendirdikleri sinezenlerin ardından meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyelerin seslendirilmesine vatandaşlar ağlayarak eşlik etti.

Etkinlik, muharremin 9. günü olan Tasu gecesi merasimiyle devam edecek.

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