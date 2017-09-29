Şehit Acar'ın cenazesi Samsun'a getirildi

SAMSUN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar'ın cenazesi, Samsun'un Havza ilçesine getirildi.
Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli şehidin cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'ndan Havza'ya gönderildi.
Şehidin cenazesi, burada babası Aslan Acar, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, protokol üyeleri ile yakınları tarafından karşılandı.
Şehitle aynı uçakta gelen eşi Mevlüde, kızları İlkin (13), Reyhan (9), Zehra (7) ve Elif (5) gözyaşlarına hakim olamadı.
Acar'ın FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in yakın arkadaşı olduğu, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında darbecilere karşı mücadele ettiği öğrenildi.
Acar'ın (40) şehadet haberinin ardından baba evine bayraklar asıldı, akrabaları ve mahalle sakinleri de baba Acar'a başsağlığı diledi.
Şehidin annesinin 2 yıl önce yaşamını yitirdiği belirtildi.
Şehidin cenazesinin yarın Havza Kevser Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verilmesi bekleniyor.