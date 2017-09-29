AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

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HATAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "2019, Türkiye'nin geleceği, kaderi, İslam coğrafyasının kaderi, Müslümanların ve Ortadoğu'nun geleceğiyle ilgili bir seçim olacaktır" dedi.

Karacan, AK Parti Belen İlçe Kogresinin yapıldığı belediye düğün salonundaki konuşmasında, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır." sözünü hatırlatan Karacan, şöyle devam etti:

"Ben bugün Hatay'da bunu gördüm, birlikteliği gördüm, dostluğu gördüm, samimi, içtenliği gördüm. Bu birliktelik olduğu müddetçe Allah nasip ederse hem 2019 belediye seçimlerinde hem 2019 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Allah'ın izniyle bizim Hatay'da hiç kimse bir şekilde önümüze geçemez. Bu sizlerin birlikteliğine bağlı, bu sizlerin birbirinizle olan saygı, sevgi, hürmet, dostluğunuza ve insanlığınıza bağlı, ben bunu gördüm Hatay'da."

2019'un sadece bir belediye seçimi olmadığını işaret eden Karacan, "2019, Türkiye'nin geleceği, kaderi, İslam coğrafyasının kaderi, Müslümanların ve Ortadoğu'nun geleceğiyle ilgili bir seçim olacaktır. Bunun kaderini de Belen'deki, Hatay'daki Türkiye'nin dört bir yanında doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle o insanlar verecek." diye konuştu.

Kongrelerin, partinin kendisini yenilemesi ve yetişen nesle vizyon vermek için olmazsa olmazları olduğunu kaydeden Karacan, bu yüzden hep birlikte birbirlerine darılmadan kızmadan güçlü Türkiye'yi, 2023 Türkiyesini hazırlayacaklarını aktardı.

Siyasetin kendileri için bir dava olması gerektiğine vurgu yapan Karacan, "İster teşkilat içinde olalım, ister olmayalım, bizim için hiç fark etmez. Mühim olan Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için davamıza sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

İlkelerinin millete hizmet, güçlerinin ise yaradana tevekkül olduğunu belirten Karacan, davalarının ise Türkiye olduğunu söyledi.

Millet menfaatlerini ve devlete hizmeti her zaman ilk sıraya koylamaları gerektiğini kaydeden Karacan, "Her yeni başlayan güne bir şekilde heyecanla, azimle başlamamız gerekiyor. Bütün bunları yüreğimizde ama yaparken de Allah rızası için yapmamız gerekiyor. Milletin güvenini de tecevvühünü de asla boşa çıkartmamamız gerekiyor.

- Sağlık Bakanı Demircan'dan ilçeye müjde

Öte yandan, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, yaptığı konuşmada, kente yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belen ilçesine ise hastane yapılacağının haberini veren Karasayar, bu müjdeyi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın ilçe halkına vereceğini söylemesi üzerine cep telefonuyla bakan Demircan'ı aradı.

Bakan Demircan ise telefonla seslendiği salondakilere, öncelikle kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek bakanlık bütçesinden ilçeye şehir hastanesi yapılacağının müjdesini verdi.