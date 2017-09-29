Sakarya'daki silahla yaralama

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Pamukova Belediyesi Kütüphane Şube Müdür Vekili Soner Dönmez'i silahla kolundan yaralayan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, O.S (26), olayın ardından Pamukova Cumhuriyet Savcılığı'na giderek teslim oldu. Olayda kullandığı silahı teslim eden O.S'nin, ifadesinde, olayın kazaen meydana geldiğini söylediği belirtildi.
O.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Pamukova Belediyesi Kütüphane Şube Müdür Vekili Soner Dönmez ile O.S. arasında, 10 Eylül'de iddiaya göre arazi meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S, Dönmez'i silahla yaralamıştı.