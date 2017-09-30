Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 145 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bitlis-Tatvan karayolunda 28 Eylül'de yapılan uygulamada şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Sürücüsü E.O'nun üst araması ve araçta yapılan aramada, torpidonun üzerindeki boşlukta 4 pakette, şeffaf poşetlere bantlarla sarılı 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından hakkında işlem yapılan zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Halkın canı ve malına kasteden suç ve suçlulara karşı mücadele kararlılıkla devam edecek.