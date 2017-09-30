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İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da

30 Eylül 2017 Cumartesi, 20:06

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da vatandaşlara aşure dağıttı.

Soylu, Trabzon Valiliği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla, Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen aşure dağıtım programına katıldı.

Vatandaşlara aşure ikram eden Soylu, sorun ve talepleri dinledi.

Programa, Trabzon Vali Vekili Necmettin Yalınap, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı.

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