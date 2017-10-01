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AYDIN (AA) - Aydın'da gerçekleştirilen 1. Ulusal Yörük Türkmen Şenliği'nde, "gelin alma töreni" canlandırıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yörüklerin Atatürk Kent Meydanı'ndaki buluşmasında, renkli görüntüler oluştu.

Yöresel kıyafetler giyen kadın ve erkeklerin zeybek gösterisi sunduğu şenlikte, temsili gelin alma töreni de gerçekleştirildi.

Yörük kıyafeti giyen gelinin deveye bindirildiği canlandırmada, devenin ipini tutan damat, kortej eşliğinde şehir merkezinde tur attı.

Erkek tarafının Tekstil Park'ta kurduğu çadırın yanında geline çeşitli hediyeler sunulması ve oyunların ardından temsili gelin alma töreni sona erdi.

Germencik Yörükler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları Başkanı Esma Doğan, "Yörükler birleşince nasıl güzel bir görüntünün ortaya çıktığını hepimiz gördük. Özellikler gençlerimizin bu kültüre sahip çıkmasını istiyorum." dedi.

Efe kıyafeti giyen 23 yaşındaki Tuba Özturlar ise böylesi büyük bir organizasyonda yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.