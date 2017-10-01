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VAN (AA) - Van'da düzenlenen "Doğu'nun Kanatları Van Erçek Gölü 7. Flamingo Festivali"ne katılan davetliler, çok sayıda kuş türünü görme fırsatı buldu.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen festival, merkeze 30 kilometre uzaktaki Erçek Gölü sahilinde başladı.

Van Valiliği, İpekyolu Kaymakamlığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından desteklenen festivali izlemek için sabah erken saatlerde Erçek Mahallesi'ne gelen vatandaşlar, Karagündüz Mahallesi sahilinde oluşturulan gözlem istasyonlarında flamingo ve çok sayıda kuş türünü dürbünlerle izleme fırsatını yakaladı.

Karagündüz Mahallesi sakinlerinin festival alanında Van kahvaltısı ikram ettiği davetliler, ilk kez gördükleri bazı kuş türlerini hayranlıkla izledi.

-"Erçek, ender doğal güzelliği olan bir kuş cennetidir"

Kuş gözleminin ardından Erçek Mahallesi'nde devam eden festival kapsamında, İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan yaşam merkezinin de açılışı gerçekleştirildi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, açılış programında yaptığı konuşmada, Erçek Mahallesi'nin Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu yıl yedincisini düzenledikleri festivalle bu güzelliği dünyaya tanıtma imkanı bulduklarını vurgulayan Öztürk, "Erçek Gölü, Türkiye'deki 460 kuş türünden 220'ye yakınını bünyesinde barındıran, ev sahipliği yapan doğa harikası yerlerimizden bir tanesidir. Erçek Gölü, Kuzey Afrika ile İran güzergahında göç eden flamingolara ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda Erçek Gölü hem Vanımıza hem ülkemize hem de dünyaya tanıtılması gereken ender doğal güzelliği olan bir kuş cennetidir. Bizim de amacımız bu kuş ve flamingo cennetini tanıtmaktır. Bu amaçla festivali düzenledik." diye konuştu

Erçek Mahallesi'nin, 5 bin nüfusuyla butik mahalle olma özelliği taşıdığını kaydeden Öztürk, bu kapsamda mahallede birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Açılışını yaptıkları yaşam merkezinin de önemli çalışmalardan biri olduğuna dikkati çeken Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu merkezde 7'den 70'e herkes kendine göre bir şey bulabilecek. Erçek'te 6 kilometre yolu asfaltla buluşturduk. Şu anda çalışmalarımızın bir kısmı bitti. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de İpekyolu Belediyesi olarak kırsalda yaptığımız kilit taşı çalışmasından asfalt çalışmasına, park çalışmasından diğer birçok çalışmaya sizler şahitlik ediyorsunuz. Bizim anlatmaya ve tanıtmaya ihtiyacımız yok. İnsanlar zaten hizmeti çok iyi görüyorlar. Hizmeti bizzat yaşayanlara anlatmaya gerek yok. İnşallah büyükşehir ile birlikte kasım ayı sonuna kadar yeni hizmetlere imzalar atacağız."

Açılışın ardından sahne alan mahalli sanatçılar, Ankara Sanat Kulübü Dans Topluluğu ve Erçek Yaşam Merkezi kursiyerleri, seslendirdikleri şarkılar ve hazırladıkları gösterilerle vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Başbaydar, Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Aydın'ın Buharkent Kaymakamı Deniz Arabacı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, CHP, MHP il başkanları ve vatandaşlar katıldı.