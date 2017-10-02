Öğrencilerin duyarlılığı yavru köpeği kurtardı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde atık su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçedeki eski cezaevi yanında yürüyen lise öğrencileri Cemre Öztürk ve Cansu Polat, köpek sesi duydu. Cezaevinin bahçesine giren öğrenciler sesin, yaklaşık 3 metre derinliğindeki atık su kuyusundan geldiğini farkedip, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inerek ip ve sopa yardımıyla yavru köpeği çıkardı.

Cemre Öztürk, AA muhabirine, köpeğin sesini duyarak itfaiye ekiplerine bilgi verdiklerini, yavru köpeğin kurtarılmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Göl yolundan geliyorduk, köpeğin sesini duyduk. Geldik baktık, büyük bir çukur vardı. İçinde köpek ağlıyor gibi havlıyordu." dedi.

Yavru köpeği sahiplenen Cansu Polat da "Köpeğin kurtarılmasından dolayı çok sevinçliyiz. İtfaiye ekiplerine de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.