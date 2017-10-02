Van "Sahil kordonu" projesi ile güzelleşiyor

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesi, vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla faydalanması için başlattığı "Sahil Kordonu" projesinde son aşamaya geldi.

Hazine arazilerini işgal ettikleri belirlenen iş yerlerinin yıkılmasıyla çalışmaların başlatıldığı Edremit sahilinde, 2,5 kilometrelik alanda ilk etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, bank ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları yapıldı.

Yeşil ile mavinin buluştuğu ilçede 3 etap olarak planlanan projenin hayata geçirilmesiyle, Van Gölü'nü ziyaret edenlerin sayısının arttırılması hedefleniyor.

80 bin ton taş ile dolgusu gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan projeyi kendi imkanlarıyla 300 bin liraya yapan belediye, ekim ayında projenin ilk etabını hizmete açmayı planlıyor.

Projenin Edremit'in çehresini değiştireceğini belirten Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, vatandaşların şimdiden yürüyüş yollarını kullanmaya başladığını söyledi.

Çiçekli, vatandaşlara en iyi hizmetleri sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak şöyle dedi:

"Projenin birinci etabı ilçenin çehresine ayrı bir güzellik kattı. Başta turistler olmak üzere vatandaşlar artık Van Denizi ile iç içe olacak. Sahili tamamen vatandaşlara açtık.Yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj çalışmalarında artık sona yaklaşıldı. Bunların da tamamlanması ile önümüzdeki günlerde sahil bandımızı gerçekleştireceğimiz törenle güzel Vanımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."