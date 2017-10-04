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Tır dorsesinde 152 kilo 610 gram eroin ele geçirildi

04 Ekim 2017 Çarşamba, 12:59
Tır dorsesinde 152 kilo 610 gram eroin ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesinde 152 kilo 610 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma çerçevesinde, İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Daha önce tespit edilen, 35 HD 1319 plakalı dorse takılı 34 JC 1813 plakalı tır, polis ekiplerince Malkara ilçesi yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.

Araç, gerekli işlemlerin yapılması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

İnceleme sonucu, aracın dorsesinde boş olması gereken tabanın ortasının "V" şeklinde parçalarla kapatıldığını fark eden polis ekipleri, bu parçaları kaldırarak koli bantlarıyla sarılı 300 paket buldu. Paketlerde 152 kilo 610 gram eroin olduğu belirlendi.

Tır şoförü Ramazan B. gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Operasyonla Tekirdağ'da bugüne kadarki en yüklü miktarda eroinin ele geçirildiği öğrenildi.

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