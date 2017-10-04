TTK'daki iş kazasıyla ilgili dava

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi sonucu 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin gazdan etkilendiği iş kazasıyla ilgili davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan 3'ü ile mağdur yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıkların avukatlarından Meral Özçelik, TTK ile Star İnşaat arasındaki mevzuata aykırı asıl alt iş veren sözleşmesinin yapıldığını, müvekkilleri yönünden muvazalı olan sözleşmenin iptaline karar verildiğini belirterek, "Bu nedenle raporda kusur verilmemesi yönündeki görüşü kabul etmekle birlikte müvekkilim aleyhindeki tespitleri kabul etmiyoruz. Ayrıca muvaza nedeniyle baştan itibaren TTK çalışanı olarak kabul edildiklerinden soruşturma izni alınmasını gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise dosyada üç ayrı bilirkişi raporunun bulunduğunu, en son alınan ve itiraz edilen raporun yüksek maden mühendisi olan uzman kişiler tarafından hazırlandığına dikkati çekerek, "Bunun dışında madencilik alanında rapor alınabilecek daha üst bir kurul bulunmadığı dikkate alınarak yeniden rapor aldırılması yönündeki taleplerin reddine karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Mahkeme heyeti, Türkiye'de en yetkin üniversite öğretim görevlileri tarafından düzenlenmiş ayrı ayrı üç raporun bulunduğu, farklı dördüncü bir heyetten alınacak raporun bu aşamada faydadan çok daha fazla karışıklığa neden olabileceği, ancak son düzenlenen raporun sonuç kısmındaki kaçınılmazlık unsuru yönünden daha önce alınan iki raporda herhangi bir değerlendirme yapılmadığından öncelikle diğer iki kuruldan bu konuda değerlendirme yapılmak suretiyle ek rapor temininden sonra tüm raporların birlikte değerlendirilebileceği kanaatiyle taleplerin kısmen kabulüyle kaçınılmazlık unsurunun değerlendirilerek ek rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verdi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

- Olay

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.



Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 sanık hakkında "taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



