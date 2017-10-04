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Voleybol: Efeler Ligi

04 Ekim 2017 Çarşamba, 20:06


Salon: Afyonkarahisar Atatürk

Hakemler: Nurper Özbar, Hakkı Demiralay

Jeopark Kula Belediyespor: Mehmet Özbek, Weber, Radke, Fetih Eren Uğur, Ertuğrul, Oliveira (Muratcan Yedidağ, Kayhan Batı, Halil Kurt, Kıvanç Elgaz, Burak Köse, Ali Candan, Uğur Çayır, Alp Çayır)

Afyon Belediye Yüntaş: Beytullah Hatipoğlu, Ekrem Çiçekoğlu, Cüneyt Dağcı, Ojansivu, Fragkos, Bahov, (Burak Hascan, Doğuhan Yapıcı, Fatih Cihan, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 18-25, 25-15, 25-23, 30-28

Süre: 113 dakika (25, 22, 31, 35)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Jeopark Kula Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

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