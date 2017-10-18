Adana'da uyuşturucu operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da, bir otomobilin arka tamponunun alt kısmında yapılan bölmede 15 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan "Poyraz" isimli operasyon sürüyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde bir otomobilde narkotik köpeği "Pars" ile arama yapan ekipler, aracın arka tamponun alt kısmında 15 kilo 950 gram esrar ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü Ö.U. (44) gözaltına alındı.

- "Uyuşturucu operasayonları kararlılıkla devam ediyor"

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Ele geçirilen uyuşturucu arasında 1 kilo 800 gram "skank" denilen genetiği değiştirilmiş esrar da olduğunu anlatan Yıldız, "Bunlar etki alanı genel sağlığı çok ciddi düzeyde tehdit eden bir madde. Yaptığımız çalışmada bu maddeye bu çapta ilk defa rastladık. Mücadelemiz uyuşturucunun bütün türlerine karşı sonuna kadar devam edecek. Narkotimlerimiz sokakta çalışmaya devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlarımızın desteğiyle Adana'dan bu illetin kökünü kazımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Polis, dün de merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 5 mahallede gerçekleştirdiği operasyonlarda, 200 paket içerisinde satışa hazır 1 kilo 800 gram esrar, 2 pakette 6 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, bir pompalı tüfek ve tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirilmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.