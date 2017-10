54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamındaki gösterimleri izlemek isteyenler, bilet gişesinde yoğunluğa neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalin resmi film seçkisi, Antalyalılardan yoğun ilgi gördü.

Antalya Kültür Merkezi'deki gişeden filmlerin gösterimi için bilet satın alan sanatseverler, yoğunluk oluşturdu.

Sinemaseverler, festival kapsamında, dünyada başarılarıyla isimlerinden söz ettiren yönetmenlerin filmlerini izleme şansı bulacak.

Festivalde "Never Leave Me", "April's Daughter", "Redoutable", "Misafir", "The Florida Project", "Angels Wear White", "Scary Mother", "Zor Bir Karar", "Loving Vincent", "A Man of Integrity", "Human Flow", "Radiance", "The Other Side of Hope" filmlerinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.