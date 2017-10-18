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Budamak için çıktığı ağaçtan düşen 80 yaşındaki kişi öldü

18 Ekim 2017 Çarşamba, 12:12

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, budamak istediği ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kızıltoprak Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Muzaffer Karabulut, budamak için apartmanın bahçesindeki dut ağacına çıktı.

Dengesini kaybeden Karabulut, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Karabulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Serik ilçesine götürüldü.

Öte yandan, torununun, düşmeden önce Karabulut'un fotoğrafını çektiği öğrenildi.



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