"Mucize bitki"nin hasadı başladı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı başladı.

Safranbolu'da ekimi, ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında yapılan, kilogramı 25-30 bin liradan alıcı bulan safranın hasadı ise ekim ve kasım aylarında bitki 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde gerçekleştiriliyor.

Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safranın çiçek açma sezonu olduğunu söyledi.

Hasadın başladığını ve iyi ürün aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Artık toplamaya başladık. 10 Ekim'den itibaren topluyoruz. Kasım sonuna kadar devam eder çiçeklenme. Havaya bağlı, hava açık olduğu zaman çok yağmur ve kırağı düşmezse 1,5 ay gibi bir sürede çiçeği toplamaya devam ederiz." diye konuştu.

İklimin şu anda çok iyi gittiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çiçeklenme öncesinde yağmur da aldı tarla, çok güzel çiçek veriyor. İnşallah bu yıl umduğumuz ürünü alacağız. Benim üçüncü yılım, bu sene daha iyi. Soğanın en çok verim yaptığı bir yıl. Geçtiğimiz iki yıla göre daha çok ürün alacağız, hedefimiz öyle. Bu sene üçüncü yılı olduğundan önümüzdeki haziran ayında arazideki bütün soğanları sökeceğiz ve yerlerini değiştireceğiz çünkü soğanlar çok çoğaldı, sıkışıyorlar, biraz daha ekimi arttıracağız."

Safranın en çok ot döneminin zahmetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, çiçeği topladıktan sonraki safhasında ortadaki liflerin kurutulma sürecinin yorucu geçtiğini bildirdi.

Yılmaz, bu liflerin ayıklanıp kurutulmasının çok zaman aldığını belirterek, "Yaklaşık 250 çiçekte 1 gram ürün duruyor. Her gün bunları tek tek ayıklıyoruz." dedi.

Safranın satışı konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Yılmaz, yabancı konukların da safrana ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.