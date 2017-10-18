Mersin'deki polis servis aracına bombalı saldırı

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MERSİN (AA) - Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Mersin'de dün polis aracına yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'de bir hadise olduğu zaman bu işin artık AK Parti'si, CHP'si, Adalet Partisi, MHP'si yok. Biz tek parçayız, tek vücuduz. Patlama Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir saldırıdır." dedi.

Öz, bombalı saldırının yaşandığı merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi 118. Cadde'ye gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patlamanın olduğu alanda partililerler birlikte, "Mersin ilimizde meydana gelen hain terör saldırısını lanetliyoruz" yazılı pankart açan Öz, yaptığı açıklamada, terör saldırısını lanetledi.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirten Öz, "ABD Büyükelçisinin kısa bir süre önce yaptığı açıklamanın ardından böyle bir patlamanın olması manidardır. Bir büyükelçiye, diplomaside yakışı kalmayan tavırlardır bunlar. Türkiye'de bir hadise olduğu zaman bu işin artık AK Parti'si, CHP'si, Adalet Partisi, MHP'si yok. Biz tek parçayız, tek vücuduz. Patlama Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir saldırıdır." dedi.

Öz, bu tarz saldırıların Türkiye'yi yıldıramayacağına dikkati çekerek, "Biz cumhuriyeti kolay kurmadık, binlerce şehit verdik. Biz de ölüm yoktur, şehitlik mertebesi vardır. Bizim için ölüm haktır, vatan da helaldir. Bizi bu patlamalarla yıldıramazlar." ifadesini kullandı.

- Vatandaşlardan teröre tepki

Öte yandan dün saldırının meydana geldiği bölgedeki binaların hasar gören camları da vatandaşlarca değişitirildi. Bazı vatandaşlar da saldırıyı protesto etmek amacıyla evlerinin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astı.

Bölgede ikamet eden emekli başkomiser Hayri Güney de yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarına değinerek, "Devletimizin arkasındayız. Bu tarz saldırılar bizleri yıldıramaz." diye konuştu.

